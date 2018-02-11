В соцсетях называют предварительную причину крушения АН-148 (фото)

Пассажирский самолет мог упасть из-за взрыва двигателя.

Предварительной причиной падения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье может быть отказ и последующий взрыв одного из двигателей.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, пишет ТСН.иа.

Сейчас снежные заносы на подъездах к месту аварии расчищают с помощью тракторов, снегопад сменяется минутами ясной погодой и снова начинается метель.

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В то же время в погодном центре "Фобос" отметили, что воздушное судно могло упасть из-за непогоды.

Напомним, в воскресенье, 11 февраля, недалеко от Москвы разбился самолет Ан-148 с 65 пассажирами и 6 членами экипажа на борту. Возле места падения пассажирского самолета Ан-148 обнаружили обломки вертолета.