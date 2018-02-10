Ливанец, прошедший в Париже путь от бездомного мойщика посуды до владельца ресторана, получил звезду "Мишлена"

Алан Жеам когда-то приехал в Париж из Ливана без денег и знания языка, и в результате недавно открыл ресторан неподалеку от Триумфальной арки.

43-летний ливанец Алан Жеам, открывший недавно ресторан неподалеку от Триумфальной арки в Париже, получил престижную мишленовскую звезду кулинарного качества. Когда-то он приехал в Париж из Ливана без денег и знания языка, и был бездомным мойщиком посуды.

Как пишет Би-би-си, стать поваром в Париже ему помог случай, причем несчастный, случившийся с шеф-поваром ресторана, где Алан мыл посуду: когда шеф поранил ножом руку и его пришлось срочно везти в больницу, Алану не оставалось ничего другого, как самому встать к плите - чтобы хоть как-то удовлетворить запросы сидевших в зале посетителей.

Ему удалось впечатлить своей готовкой не только обедающих посетителей, но и владельца ресторана, под конец рабочего дня воскликнувшего: "Да ты умеешь готовить!".

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Именно это же знаменует и первая звезда, выданная ресторану Alan Geamm французским "Красным гидом Мишлен", который еще называют "ресторанной библией".

Любовь к кулинарии проявилась у Жеама еще в детстве, когда он увлекался кулинарными телешоу. Помогла этому и разнообразная гастрономическая культура, в которой он рос - сначала в африканской Либерии, а затем на родине родителей в Бейруте, куда переехала его семья, спасаясь от войны.

Но по-настоящему готовить он начал, проходя службу в ливанской армии, причем настолько успешно, что командир полка сделал его своим личным поваром. "Я готовлю, чтобы порадовать людей", - сказал Жеам журналистам.

Одним из его любимых блюд на сегодняшний день является эскалоп из фуа-гра, облитый гранатовой патокой, с тарталетками из свеклы и граната, что выдает влияние ливанской кухни на его вкусовые предпочтения.

"Я ел много гранатов в детстве. Делал из них сок, по-разному их готовил, поэтому я люблю дополнять что-то исключительно французское - такое, как фуа-гра - чем-то очень ливанским", - говорит шеф.

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