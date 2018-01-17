Рецепт успеха: гастарбайтер из Волыни открыл в Риме собственную пиццерию (видео)

21:09, 17 января 2018
Общество
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Любовь к пицце привела украинца к успеху в Риме.

Простой парень из Волыни стал известным итальянским пиццайоло. Он поехал в Италию простым работником, а теперь руководит собственной пиццерией и судит кулинарные соревнования.

Украинец Андрей Злотко с нуля построил в Риме успешный бизнес. А еще придумал и запатентовал собственный рецепт теста.

Как сообщал УНИАН, ранее супруги из Киева открыли успешный ИТ-проект в Польше.

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