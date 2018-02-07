Проект коалиционного соглашения в Германии не предусматривает поэтапной отмены санкций против РФ - СМИ

Проект коалиционного соглашения между тремя партиями в Германии не содержит пункта о пошаговой отмене ограничительных мер против России.

Кремлю не стоит надеяться на поэтапное ослабление санкций ЕС против России до полного выполнения Минских договоренностей.

Обнародованный во вторник, 6 февраля, проект коалиционного соглашения между Христианско-демократичном союзом (ХДС), Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) не содержит пункта о такой пошаговой отмене ограничительных мер.

Текстом проекта коалиционного договора располагает информагентство dpa, передает Deutsche Welle.

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В самом документе указывается вместо этого следующее: "Во время воплощения Минских договоренностей мы готовы к отмене санкций и будем вести об этом диалог с нашими европейскими партнерами".

Такая позиция соответствует нынешнему курсу официального Берлина относительно политики ограничительных мер со стороны ЕС против РФ и возможности их ослабления, отмечает dpa.

Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что будущее соглашение о формировании нового правительства будет содержать "болезненные компромиссы". Меркель также подчеркнула свою готовность к такому сценарию, чтобы добиться того, чтобы в коалиционном договоре "преимущества преобладали над недостатками".

Как сообщалось, парламентские выборы в ФРГ состоялись 24 сентября 2017 года, однако победители выборов до сих пор не создали коалицию. 12 января после двух суток переговоров лидеры ХДС/ХСС и СДПГ заявили об успешных предварительных консультациях по формированию нового правительства.

Переговоры между тремя политическими силами с целью формирования нового правительства было начато 26 января. Участники планируют завершить переговоры в течение двух недель формированием стабильного правительства.