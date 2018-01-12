СМИ сообщили о прорыве на коалиционных консультациях в Германии

Лидеры Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли прорыва во время предыдущих переговоров о формировании большой коалиции.

Об этом стало известно из причастных к переговорам политических кругов утром в пятницу, 12 января, сообщает DW.

Но договоренность на уровне руководства, объем которой сейчас составляет 28 страниц, еще должны одобрить соответствующие переговорные группы. В случае этого нужно еще будет также согласие внеочередного партийного съезда СДПГ, который должен состояться 21 января.

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Переговоры в штаб-квартире СДПГ начались утром четверга и продолжаются уже больше 24 часов.

Если христианские демократы таки договорятся со своими бывшими коалиционными партнерами, политические силы начнут формальный процесс переговоров относительно создания новой большой коалиции.

Напомним, что выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017 года. После них переговоры о формировании коалиции вели консерваторы, Зеленые и либералы (СВДП), поскольку социал-демократы объявили о переходе в оппозицию. Однако переговоры по созданию так называемой коалиции "Ямайка" провалились после выхода из них представителей СВДП. 7 декабря партийный съезд СДПГ таки дал "зеленый свет" на переговоры о большой коалиции.