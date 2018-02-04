Германия сделала громкое заявление относительно скандального польского закона "о Холокосте"
Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль относительно принятия Польшей закона "О Институте национальной памяти" заявил, что ответственность за создание концентрационных лагерей и массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны несут немцы.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Нет никакого сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев – а именно немцы. Это организованное массовое уничтожение происходило от нашей страны и ни от кого другого. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют в этом факте", – сказал глава немецкого МИД.
Также, Габриэль заявил, что Германия не пытается переложить даже часть вины за массовое уничтожение евреев на соседнюю Польшу, но обзор собственной истории – единственный путь к примирению.
"Мы убеждены, что только тщательный осмотр собственной истории может привести к примирению. Это означает, что люди, которые вынуждены были испытать невыносимые страдания Холокоста, могут говорить об этом страдании открыто и без ограничений", – сказал он.
Дипломат отметил, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в германском обществе.
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"Осознание этой исторической вины является частью сегодняшней немецкой идентичности в нашем демократическом государстве и центральным консенсусом всех демократических сил в нашей стране", – заявил глава МИД ФРГ.
Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял закон об институте национальной памяти. Этот закон предусматривает штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. Кроме того, вводится наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти", которые были в Польше во время оккупации Германии.
Кроме этого этот закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание "бандеровской идеологии".