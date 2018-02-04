Германия сделала громкое заявление относительно скандального польского закона "о Холокосте"

Дипломат отметил, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в германском обществе.

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль относительно принятия Польшей закона "О Институте национальной памяти" заявил, что ответственность за создание концентрационных лагерей и массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны несут немцы.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Нет никакого сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев – а именно немцы. Это организованное массовое уничтожение происходило от нашей страны и ни от кого другого. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют в этом факте", – сказал глава немецкого МИД.

Также, Габриэль заявил, что Германия не пытается переложить даже часть вины за массовое уничтожение евреев на соседнюю Польшу, но обзор собственной истории – единственный путь к примирению.

"Мы убеждены, что только тщательный осмотр собственной истории может привести к примирению. Это означает, что люди, которые вынуждены были испытать невыносимые страдания Холокоста, могут говорить об этом страдании открыто и без ограничений", – сказал он.

Дипломат отметил, что любая фальсификация истории, термин "польские концентрационные лагеря", встречает решительное осуждение в германском обществе.

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"Осознание этой исторической вины является частью сегодняшней немецкой идентичности в нашем демократическом государстве и центральным консенсусом всех демократических сил в нашей стране", – заявил глава МИД ФРГ.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял закон об институте национальной памяти. Этот закон предусматривает штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. Кроме того, вводится наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти", которые были в Польше во время оккупации Германии.

Кроме этого этот закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание "бандеровской идеологии".