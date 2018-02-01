Съемки "Карточного домика" возобновились без уличенного в секс-скандалах Кевина Спейси
02:52, 01 февраля 2018
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Работа идет над шестым, финальным сезоном. Он будет состоять из восьми серий.
Кевин Спейси / REUTERS
Съемки сериала «Карточный домик» возобновились без актера Кевина Спейси, уличенного в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.
Работа идет над шестым, финальным сезоном. Он будет состоять из восьми серий.
В сериале снимаются Робин Райт, Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон.
К ним присоединились Дайан Лэйн и Грег Киннир. Подробности об их персонажах держатся в секрете, но известно, что они сыграют сестру и брата.
Оба актера — номинанты премии «Оскар». Лэйн известна по фильмам «Чаплин», «Неверная», «Под солнцем Тосканы». Она также играет Марту Кент в экранизации комиксов DC.
Киннир снимался в лентах «Лучше не бывает» и «Маленькая мисс Счастье».
Ранее сообщалось, что актер Юэль Киннаман рассказал об «очень теплом приеме», который ему однажды оказал коллега по сериалу «Карточный домик» Кевин Спейси.
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