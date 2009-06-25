Дело Политковской направлено на новое рассмотрение

Военная коллегия Верховного суда РФ постановила отменить оправдательный приговор, вынесенный присяжными подсудимым Ибрагиму и Джабраилу МАХМУДОВЫМ, Павлу РЯГУЗОВУ и Сергею ХАДЖИКУРБАНОВУ по делу об убийстве журналистки «Новой Газеты» Анны Политковской и отправила дело на новое рассмотрение в Московский окружной военный суд в новом составе суда, сообщает корреспондент Газеты.Ru.

Коллегия решила, что в ходе рассмотрения дела не были соблюдены требования процессуального законодательства. В частности, представители защиты доводили до сведения присяжных сведения о личности их подзащитных, а также о работе предварительного следствия, что по закону недопустимо. Также в постановлении суда говорится, что адвокаты, выступая перед присяжными, выясняли вопросы о причастности к убийству А.Политковской брата подсудимых Рустама МАХМУДОВА, что недопустимо, так как он не проходит обвиняемым по этому делу.

Как заявил в суде адвокат одного из подсудимых, о Рустаме МАХМУДОВЕ впервые заговорило гособвинение и его имя впервые появилось в обвинительном заключении, где он назван исполнителем убийства. Однако суд протест защиты во внимание не принял и удовлетворил кассационное представление прокуратуры.

Представитель потерпевших Анна СТАВИЦКАЯ не поддержала требование прокуратуры о возвращении дела на новое рассмотрение, заявив, что из-за недоказанности причастности подсудимых к данному преступлению, присяжные пришли к логичному выводу и вынесли справедливый вердикт. Все оправданные подсудимые присутствовали на заседании и протестовали против удовлетворения кассации обвинения.

Как сказал адвокат Мурад МУСАЕВ, он будет обжаловать это решение Верховного суда в других инстанциях, однако на успех жалобы он не рассчитывает, а потому он и другие адвокаты подсудимых по делу А.Политковской будут готовиться к новому процессу. Предположительно, новый процесс начнется не раньше осени 2009 года.