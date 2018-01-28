Путин прокомментировал победу своего "друга" Земана на выборах президента Чехии

02:51, 28 января 2018
Мир
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Милош Земан и Владимир Путин / REUTERS

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, в поздравлении Путин заявил, что «итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет Милоша Земана как опытного и ответственного политика, который превращает в жизнь интересы и чаяния чешского народа».

Согласно сообщению, Путин заявил о высокой оценке позиции Земана в пользу «развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях».

«Президент России подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по вопросам двусторонней и международной повестки дня, а также пожелал Милошу Земану здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – заявили в Кремле.

Как сообщал УНИАН, 27 января по результатам обработки 100% бюллетеней на президентских выборах в Чехии победил действующий лидер страны Милош Земан, который набрал больше 51,36% голосов. Его соперник проевропейский Иржи Драгош набрал 48,63% голосов избирателей.

Как известно, Милош Земан поддерживает Россию и Китай, он занял жесткую позицию в отношении иммиграции.

Напомним, осенью Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине указали, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения относительно аннексии Крыма и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.

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Теги: #Путин и Земан#заявления Земана об Украине