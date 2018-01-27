Спецпрокурор США побеседовал с Facebook в рамках "российского дела" - СМИ

05:08, 27 января 2018
Мир
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Роберт Мюллер / REUTERS

Спецпрокурор США Роберт Мюллер допросил как минимум одного сотрудника Facebook в рамках расследование о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

Об этом сообщает Wired со ссылкой на источники.

Портал отмечает, что Facebook работала в свое время с компанией, которая продвигала политическую рекламу Дональда Трампа в соцсети.

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При этом встреча Мюллера с представителем социальной сети не означает, что Facebook подозревается в каком-либо нарушении.

Facebook и представитель аппарата спецпрокурора отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что Трамп хотел уволить Мюллера, но ему помешал юрист.

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Теги: #Мюллер расследование РФ#российское дело Трампа