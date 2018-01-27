Спецпрокурор США побеседовал с Facebook в рамках "российского дела" - СМИ
05:08, 27 января 2018Мир
424 1
При этом встреча Мюллера с представителем социальной сети не означает, что Facebook подозревается в каком-либо нарушении.
Роберт Мюллер / REUTERS
Спецпрокурор США Роберт Мюллер допросил как минимум одного сотрудника Facebook в рамках расследование о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.
Об этом сообщает Wired со ссылкой на источники.
Портал отмечает, что Facebook работала в свое время с компанией, которая продвигала политическую рекламу Дональда Трампа в соцсети.
Читайте такжеТрамп заявил о готовности дать показания Мюллеру под присягой
При этом встреча Мюллера с представителем социальной сети не означает, что Facebook подозревается в каком-либо нарушении.
Facebook и представитель аппарата спецпрокурора отказались от комментариев.
Ранее сообщалось, что Трамп хотел уволить Мюллера, но ему помешал юрист.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter