Премьер Турции обвинил США в открытом проявлении вражды в Сирии

00:28, 27 января 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Anadolu.

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«Неужели такая страна, как США, с мощной армией и внушительными ресурсами может нуждаться в помощи горстки террористов… Уму непостижимо, как можно воспринимать границу НАТО в качестве источника угрозы. Этому нет объяснения. Это открытое проявление вражды», — сказал Йылдырым.

Он также подчеркнул, что Турция не даст США реализовать данный план.

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Теги: #Оливковая ветвь#США Турция