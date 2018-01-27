Премьер Турции обвинил США в открытом проявлении вражды в Сирии
00:28, 27 января 2018
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Он также подчеркнул, что Турция не даст США реализовать данный план.
Иллюстрация / REUTERS
Турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что планы США по созданию сил безопасности границы в Сирии являются открытым проявлением вражды.
Об этом сообщает Anadolu.
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«Неужели такая страна, как США, с мощной армией и внушительными ресурсами может нуждаться в помощи горстки террористов… Уму непостижимо, как можно воспринимать границу НАТО в качестве источника угрозы. Этому нет объяснения. Это открытое проявление вражды», — сказал Йылдырым.
Он также подчеркнул, что Турция не даст США реализовать данный план.
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