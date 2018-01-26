Американский экспертный совет: система нагревания табака выделяет значительно меньше вредных веществ, чем обычные сигареты

При этом, эксперты разошлись во мнении, относительно долгосрочного снижения заболеваемости и смертности, связанных с курением при переходе от традиционных сигарет на альтернативную систему доставки никотина.

25 января экспертный совет Администрации по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами США (US Food and Drug Administration) подтвердил, что система нагревания табака выделяет значительно меньше вредных веществ, по сравнению с традиционными сигаретами.

Как сообщает Washington Post, 8 экспертов – членов Совета проголосовали в поддержку этого решения.

При этом, эксперты разошлись во мнении, относительно долгосрочного снижения заболеваемости и смертности, связанных с курением при переходе от традиционных сигарет на альтернативную систему доставки никотина, сообщает National Public Radio. Экспертам необходимый больший массив исследований, для принятия решения.

Во время обсуждения, которое продолжалось два дня, участники призвали экспертов рекомендовать систему нагревания табака как «продукта, представляющего модифицированный (меньший) риск».

Авторизацию на продвижение в США табачного изделия «представляющего модифицированный риск» может дать только Администрация по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами. Законодательство предусматривает, что заявитель должен доказать, что изделие приносит пользу здоровью населения в целом на момент заявки, или будет позитивно влиять в будущем. Такое решение может быть принято в отношении конкретного изделия, а не группы (класса) товаров. Позитивное решение ограничено во времени и в последствии заявитель должен подтверждать статус изделия.

В интервью National Public Radio Джонатан Фоулдз – профессор кафедры охраны общественного здоровья Университета штата Пенсильвания заявил: «Я считаю, что разработка продуктов, которые обладают потенциалом снижения рисков для курильщика по сравнению с традиционными сигаретами – это шаг в правильном направлении для табачных компаний.»

Позиция экспертного совета относится исключительно к системе нагревания табака IQOS и носит рекомендательный характер. Производителю еще предстоит получить авторизацию Администрации по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами для размещения своего продукта на рынке США.

Если Администрация утвердит поданную заявку, то IQOS может стать первым продуктом, содержащим табак, с официальной маркировкой американского правительства о снижении вреда по сравнению с курением – сообщает Washington Post.