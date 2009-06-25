Германия пересчитала своих мусульман

Согласно исследованию, проведенному по заказу министерства внутренних дел ФРГ, в стране насчитывается 4,3 миллиона мусульман. Цифра оказалась большей, чем предполагали: ранее считалось, что в Германии проживают максимум 3,5 миллиона мусульман, сообщает Die Welt.

Мусульмане, таким образом, составляют 5,2 процента населения ФРГ. При этом 45 процентов имеют немецкое гражданство, а 55 процентов - гражданство других государств.

Большинство: 2,5 миллиона, или 63,2 процента - приехали в страну из Турции. Вторую по численности группу представляют мусульмане - выходцы из Южной и Восточной Европы (13,6 процента).

Еще 8 процентов проживающих в Германии мусульман приехали с Ближнего Востока и 7 процентов - из Северной Африки. 98 процентов всех мусульман проживают в "старых федеральных землях", до объединения 1990 года входивших в ФРГ. В земле Северный Рейн-Вестфалия живет каждый третий мусульманин.

75 процентов немецких мусульман - сунниты, 7 процентов - шииты. Еще 13 процентов причисляют себя к алавитам. Около одной трети считают себя "глубоко верующими", и еще 50 процентов заявляют о том, что являются "скорее верующими".

Особенно ярко религиозность выражена у выходцев из Турции и Северной Африки. За исключением приехавших из Центральной Азии и Ирана, большинство немецких мусульман придерживаются религиозных предписаний в еде и соблюдают пост. Особенно это относится к суннитам.

Ношение платка среди мусульманских женщин наиболее распространено среди представительниц первого поколения мигрантов - платок носит каждая четвертая. Во втором поколении доля женщин в платках составляет 17 процентов.

Около 10 процентов мусульманских учеников, посещающих немецкие школы, не участвуют в уроках физкультуры, где одновременно занимаются мальчики и девочки. Три из четырех проживающих в ФРГ мусульман высказались за введение в стране религиозного исламского обучения.

Лента.ру