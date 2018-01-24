Снеговики по-японски: мощный снегопад разыграл фантазию жителей Токио (фото)
19:33, 24 января 2018Мир
1170 0
После сильнейшего за четыре года снегопада в столице Японии появилось множество детализированных снежных скульптур.
В этот понедельник на Токио обрушились сильные снегопады. Люди в панике побросали свои авто прямо на дорогах, поезда прекратили работу, более 250 международных рейсов были отменены.
После сильнейшего за четыре года снегопада в столице Японии появилось множество детализированных снежных скульптур.
Японцы лепят известных персонажей: покемонов, доброго соседа Тоторо, кошку Китти и других героев японской попкультуры. А также персонажей из западных мультиков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter