Снеговики по-японски: мощный снегопад разыграл фантазию жителей Токио (фото)

В этот понедельник на Токио обрушились сильные снегопады. Люди в панике побросали свои авто прямо на дорогах, поезда прекратили работу, более 250 международных рейсов были отменены.

После сильнейшего за четыре года снегопада в столице Японии появилось множество детализированных снежных скульптур.

Японцы лепят известных персонажей: покемонов, доброго соседа Тоторо, кошку Китти и других героев японской попкультуры. А также персонажей из западных мультиков.