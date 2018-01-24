Снеговики по-японски: мощный снегопад разыграл фантазию жителей Токио (фото)

19:33, 24 января 2018
Мир
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После сильнейшего за четыре года снегопада в столице Японии появилось множество детализированных снежных скульптур.

В этот понедельник на Токио обрушились сильные снегопады. Люди в панике побросали свои авто прямо на дорогах, поезда прекратили работу, более 250 международных рейсов были отменены.

После сильнейшего за четыре года снегопада в столице Японии появилось множество детализированных снежных скульптур. 

Японцы лепят известных персонажей: покемонов, доброго соседа Тоторо, кошку Китти и других героев японской попкультуры. А также персонажей из западных мультиков.

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