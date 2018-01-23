"Чудо-женщина-2" покажет всему Голливуду, как бороться с духом Вайнштейна

«Чудо-женщина-2» станет первой лентой, снятой согласно рекомендациям Гильдии продюсеров США по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах.

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В частности, члены Гильдии рекомендует придерживаться федерального закона о дискриминации на рабочем месте, а до начала кинопроизводства проводить с членами съемочной группы тренинги о недопустимости домогательств.

Также в методичке говорится о том, что руководству киностудий следует с «вниманием и сочувствием» прислушиваться к любым заявлениям о сексуальных домогательствах и оперативно их расследовать.

Кроме того, ассоциация просит защищать сотрудников от «возможного возмездия после сообщений о сексуальных домогательствах».

Гильдия продюсеров США утвердила новые рекомендации после публикаций в прессе расследований о харассменте с участием известных голливудских режиссеров, продюсеров и актеров.

В октябре 2017 года ассоциация объявила о создании целевой группы по борьбе с сексуальными домогательствами.

Премьера сиквела «Чудо-женщина» состоится 13 декабря 2019 года. Режиссерское кресло картины вновь займет Патти Дженкинс.