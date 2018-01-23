"Чудо-женщина-2" покажет всему Голливуду, как бороться с духом Вайнштейна
«Чудо-женщину-2» снимут с учетом рекомендаций против домогательств.
- Фильм "Чудо-женщина – 2" будет снят с учетом рекомендаций против сексуальных домогательств / скриншот
«Чудо-женщина-2» станет первой лентой, снятой согласно рекомендациям Гильдии продюсеров США по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах.
Читайте такжеФранцузская актриса уточнила скандальное заявление о коллегах, обвиняемых в домогательствахРекомендации включают около 20 пунктов, которые помогут предотвратить случаи злоупотребления властью на съемочной площадке, а также объясняют, что делать, если кто-то из сотрудников заявил о харассменте, пишет Realist.
В частности, члены Гильдии рекомендует придерживаться федерального закона о дискриминации на рабочем месте, а до начала кинопроизводства проводить с членами съемочной группы тренинги о недопустимости домогательств.
Также в методичке говорится о том, что руководству киностудий следует с «вниманием и сочувствием» прислушиваться к любым заявлениям о сексуальных домогательствах и оперативно их расследовать.
Кроме того, ассоциация просит защищать сотрудников от «возможного возмездия после сообщений о сексуальных домогательствах».
Гильдия продюсеров США утвердила новые рекомендации после публикаций в прессе расследований о харассменте с участием известных голливудских режиссеров, продюсеров и актеров.
В октябре 2017 года ассоциация объявила о создании целевой группы по борьбе с сексуальными домогательствами.
Премьера сиквела «Чудо-женщина» состоится 13 декабря 2019 года. Режиссерское кресло картины вновь займет Патти Дженкинс.