"Чудо-женщина-2" покажет всему Голливуду, как бороться с духом Вайнштейна

19:25, 23 января 2018
Мир
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«Чудо-женщину-2» снимут с учетом рекомендаций против домогательств.

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  • «Чудо-женщина-2» станет первой лентой, снятой согласно рекомендациям Гильдии продюсеров США по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочих местах.

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    Рекомендации включают около 20 пунктов, которые помогут предотвратить случаи злоупотребления властью на съемочной площадке, а также объясняют, что делать, если кто-то из сотрудников заявил о харассменте, пишет Realist.

    В частности, члены Гильдии рекомендует придерживаться федерального закона о дискриминации на рабочем месте, а до начала кинопроизводства проводить с членами съемочной группы тренинги о недопустимости домогательств.

    Также в методичке говорится о том, что руководству киностудий следует с «вниманием и сочувствием» прислушиваться к любым заявлениям о сексуальных домогательствах и оперативно их расследовать.

    Кроме того, ассоциация просит защищать сотрудников от «возможного возмездия после сообщений о сексуальных домогательствах».

    Гильдия продюсеров США утвердила новые рекомендации после публикаций в прессе расследований о харассменте с участием известных голливудских режиссеров, продюсеров и актеров.

    В октябре 2017 года ассоциация объявила о создании целевой группы по борьбе с сексуальными домогательствами.

    Премьера сиквела «Чудо-женщина» состоится 13 декабря 2019 года. Режиссерское кресло картины вновь займет Патти Дженкинс.

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Теги: #Чудо-женщина#Вайнштейн исключен гильдии