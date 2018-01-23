Старейшая голливудская актриса скончалась в возрасте 105 лет

В Калифорнии в возрасте 105 лет скончалась самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер. Сойер умерла во вторник в своем доме в Вудленд-Хиллз, сообщает TMZ. Причины смерти не сообщаются.

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Сойер родилась в 1912 году, а первую роль она получила в 18 лет. За свою карьеру снялась более чем в 140 картинах и продолжала работать до конца 2017 года.

Конни Сойер больше была известна на телевидении, а также снялась в фильмах "Когда Гарри встретил Салли", "Тупой и еще тупее", "Ананасовый экспресс" и других.