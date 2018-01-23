Кампанию первой модели L'Oreal в хиджабе отменили из-за ее антиизраильских твитов

Британская бьюти-блогер Амена Хан, которая должна была рекламировать косметику для волос L'Oreal в хиджабе, отказалась от дальнейшего сотрудничества с компанией. Причиной тому стали записи в Twitter модели, которые были расценены как "антиизраильские", передает Би-би-си.

Амена Хан извинилась перед своими подписчиками, удалила твиты трехлетней давности и решила не продолжать работу в косметическом гиганте. Содержание твитов не раскрывается.

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В ее посте в Instagram говорится: "Я глубоко сожалею о содержании тех твитов, что я написала в 2014 году, и искренне прошу прощения у всех тех, кого они огорчили или обидели... Я решила удалить их, так как они не способствуют гармонии, которую я хочу нести в мир... С большим сожалением я решила больше не участвовать в кампании, так как нынешнее обсуждение отвлекает внимание от того позитивного настроя и стремления к инклюзивности".

В L'Oreal поддержали решение модели: "L'Oreal следует принципам толерантности и уважения ко всем людям. Мы рады, что Амена извинилась за содержание твитов и за принесенный ими моральный ущерб", - сказал журналистам представитель L'Oreal.

Амена Хан должна была стать первой моделью L'Oreal в хиджабе, рекламирующей средства по уходу за волосами. L'Oreal объявил о решении привлечь Амену Хан всего несколько дней назад. Бьюти-блогер хотела своим участием вдохновить женщин, которые носят хиджаб.

Это уже не первый пример того, как попытки L'Oreal продвигать в своей деятельности принцип многообразия в обществе терпят неудачу.

В сентябре косметическая компания вынуждена была расторгнуть контракт со своей первой трансгендерной моделью, чернокожей Монро Бергдорф, после того как та опубликовала в интернете расистские высказывания.

Бергдорф, которая была отобрана в числе моделей для участия в проводимой L'Oreal кампании #allworthit ("все этого достойны"), написала в "Фейсбуке", что "все белые - расисты".

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