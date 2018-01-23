Конгресс США вслед за сенатом проголосовал за возобновление работы правительства

Палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила резолюцию о финансировании работы правительства до 8 февраля.

Трансляцию голосования вел телеканал NBC.

Документ поддержали 265 сенаторов, 149 высказались против.

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Теперь резолюция будет направлена на подписание президенту Дональду Трампу.

Как сообщал УНИАН, сенаторы США проголосовали за возобновление работы федерального правительства до 8 февраля.