Конгресс США вслед за сенатом проголосовал за возобновление работы правительства
02:30, 23 января 2018
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Документ поддержали 265 сенаторов, 149 высказались против.
Иллюстрация / REUTERS
Палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила резолюцию о финансировании работы правительства до 8 февраля.
Трансляцию голосования вел телеканал NBC.
Документ поддержали 265 сенаторов, 149 высказались против.
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Теперь резолюция будет направлена на подписание президенту Дональду Трампу.
Как сообщал УНИАН, сенаторы США проголосовали за возобновление работы федерального правительства до 8 февраля.
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