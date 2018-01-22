Белый дом призвал Турцию проявить сдержанность в сирийском Африне

Белый дом США призвал Турцию проявить сдержанность после того, как турецкая армия начала военную операцию в сирийском Африне, предупредив, что эта кампания может усугубить гуманитарный кризис и подорвать стабильность в регионе.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также"Турция была откровенна" - глава Пентагона прокомментировал операцию в Сирии

«Мы призываем Турцию проявить сдержанность в боевых действиях и риторике, обеспечить ограниченность ее операций по задачам и времени, гарантировать продолжение поступления гуманитарной помощи и избежать жертв среди гражданского населения», – сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге.

Ранее Франция призвала Турцию действовать сдержанно в Сирии.