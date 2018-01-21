Военная операция Эрдогана в Сирии: Париж требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН

Власти Франции требуют созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией, которую проводит Турция в северной провинции Африн в Сирии.

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Как сообщает Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Гута, Идлиб, Африн - Франция просит собрать экстренную встречу Совета Безопасности", - заявил Ле Дриан в Twitter.

Он сообщил, что сегодня провел переговоры с турецким коллегой.

Как сообщал УНИАН, Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн.

Согласно информации, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции.

В то же время, представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) Бируск Хасак заявил, что турецкие войска лишь попытались пересечь сирийско-турецкую границу в регионе Африн, но были вынуждены вернуться после того, как курды открыли по ним огонь.