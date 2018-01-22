Британская принцесса объявила о свадьбе с дальним родственником

Британский королевский дом объявил о помолвке принцессы Евгении, внучки королевы Елизаветы. В сообщении, опубликованном на странице монаршей семьи в Twitter, говорится, что помолвка принцессы с Джеком Бруксбэнком состоялась в январе 2018 года в Никарагуа, передает РБК.

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Свадьба принцессы и ее избранника состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где традиционно вступают в брак члены британской королевской семьи. 19 мая в той же часовне должна состояться свадьба принца Гарри, который женится на актрисе Меган Маркл.

27-летняя принцесса Евгения - младшая дочь третьего из детей Елизаветы II, герцога Эндрю Йоркского и его супруги Сары Фергюсон. В очереди претендентов на британский престол она занимает восьмое место.

С Джеком Бруксбэнком принцесса познакомилась в 2010 году на горнолыжном курорте в Швейцарии. В то время Бруксбэнк, решивший сделать карьеру в ресторанно-гостиничном бизнесе, еще работал официантом, в последующие годы он постепенно поднимался по карьерной лестнице, став в конце концов управляющим престижного лондонского ночного клуба Mahiki, завсегдатаями которого называли, в том числе принцев Уильяма и Гарри. Позднее он покинул свой пост и решил заняться виноторговлей.

Бруксбэнк происходит из старинной и знатной семьи и даже состоит в дальнем родстве с британской королевской семьей, в том числе и самой принцессой Евгенией. Однако сам Бруксбэнк титула не имеет, а титул принцессы к ее потомкам перейти не может. В 2016 году британские СМИ сообщали, что ее отец, герцог Йоркский, обратился к королеве с просьбой возвести будущих мужей своих дочерей в графское достоинство.

Как сообщал УНИАН, помимо двух свадеб в этом году королевская семья ожидает еще одно радостное событие - в апреле на свет должен появиться третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон.