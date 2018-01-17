СМИ: Кейт Миддлтон яркой одеждой намекнула на пол третьего ребенка (видео)

Во время визита в город Ковентри вместе с мужем принцем Уильямом герцогиня надела розовое пальто от британского бренда Малбери.

Читайте такжеКоролевские роды: Кейт Миддлтон планирует родить третьего ребенка под гипнозом

Фанаты сразу же заметили, что оно относится к "беременному" гардеробу Кейт. В этом наряде ее уже видели три года назад, когда герцогиня ждала дочь Шарлотту.

Насыщенная программа, которую для королевской четы подготовила принимающая сторона, включала несколько экскурсий, поэтому Кэтрин, находящаяся на шестом месяце беременности, выбрала комфортный аутфит.

Яркое пальто относится к так называемому «беременному гардеробу» Кейт Миддлтон — в нем супруга принца Уильяма выходила в свет лишь в 2014 году, когда ждала дочку.

Этот факт, а также говорящий цвет наряда явно намекают на то, что в скором времени у принца Джорджа и принцессы Шарлотты появится сестренка. Правы ли мы, узнаем через три месяца.

Стоит отметить, что этот наряд герцогини стоимостью полторы тысячи фунтов стерлингов был распродан в онлайн-магазине бренда в течение двух часов после того, как в Сети были опубликованы фото Кэтрин.