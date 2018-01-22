Прокуратура Испании может вновь потребовать ареста Пучдемона

01:43, 22 января 2018
Мир
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Если экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон поедет на дебаты в Данию, испанская прокуратура снова будет требовать ордера на его арест.

Карлес Пучдемон / REUTERS

Испания говорит, что он опять выдаст ордер на арест отстраненного лидера Каталонии, если он уедет из Бельгии и поедет в Данию, как это было запланировано.

Экс-президент региона Карлос Пучдемон планирует посетить обсуждение в Копенгагенском университете 22 января, пишет "Радио свобода".

Это будет впервые, когда Пучдемон окажется за пределами Бельгии, куда он выехал, чтобы избежать вызова в суд в Испании за его роль в попытке выхода региона из-под контроля официального Мадрида.

Государственный прокурор заявил 21 января, что если Пучдемон поедет в Данию, как это предполагалось, он «немедленно просит» Верховный суд Испании выдать европейский ордер на его арест со стороны властей Дании.

Испания выдала европейский ордер на арест Пучдемона в ноябре, но сняла его через месяц.

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В прошлом году в Каталонии прошли досрочные региональные выборы. Их назначили после того, как регион объявил о независимости по итогам референдума. Мадрид назвал голосование незаконным и ввел в Каталонии прямое правление. Региональный парламент распустили, а местное правительство отправили в отставку. Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию, откуда вел избирательную кампанию.

После победы на выборах отстраненный глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал испанские власти сесть за стол переговоров. Политик заявил, что готов встретиться с премьер-министром в любой стране Евросоюза, кроме Испании. По словам Пучдемона, для возвращения на родину ему нужны гарантии, что он может занять пост председателя нового каталонского правительства.

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Теги: #независимость Каталонии#арест Пучдемона