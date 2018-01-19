Стоимость билетов на вечеринку Трампа начинается от $100 тысяч на двоих - СМИ

Стоимость билета на вечеринку, организованную президентом США Дональдом Трампом в честь годовщины инаугурации, начинается от $100 тыс. на двоих. Об этом сообщает Bloomberg. В эту цену, как отмечает агентство, входит ужин и селфи с президентом, передает РБК.

За $250 тыс. (билет также на два лица) можно будет посидеть за одним столом с Трампом.

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Ранее глава США рассказал, что билеты можно выиграть в лотерею. Розыгрыш проводится среди тех, кто пожертвовал деньги в поддержку американского лидера - минимальная сумма, позволяющая участвовать в розыгрыше, - $3. В выигрышный пакет включены питание и перелет.

Вечеринка состоится 20 января в особняке Трампа Mar-a-Lago во Флориде. Американский лидер рассказывал, что изначально хотел устроить праздник в ноябре - в честь годовщины победы на выборах, но планам помешала рабочая ​поездка в Азию.

Трамп избран президентом США 8 ноября 2016 года. 20 января прошлого года состоялась его инаугурация.

Как сообщал УНИАН, по нашумевшей книге о президентстве Трампа снимут сериал.