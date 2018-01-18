По книге о президентстве Трампа снимут сериал - СМИ

На основе книги «Огонь и Ярость: внутри Белого Дома Трампа» американского журналиста Майкла Вулфа, снимут телесериал.

Как сообщает The Hollywood Reporter, права на экранизацию книги приобрела компания Endeavor Content, которая планирует создать на ее основе телевизионный проект.

Отмечается, что исполнительным продюсером сериала выступит сам автор книги – Майкл Вулф. Кроме него, к проекту привлекут Майкла Джексона -"ветерана" индустрии, на протяжении многих лет работавшего с Channel 4 и BBC.

Книга «Огонь и Ярость» посвящена первому году президентства Дональда Трампа, и базируется на эксклюзивных источниках Вулфа в Белом Доме. Ее публикация 5 января 2018 года стала сенсацией.

Читайте такжеИз ток-шоу в президенты: почему следующим главой Белого дома может стать подруга всех домохозяекДональд Трамп, в свою очередь, выступил как против книги, так и против своего бывшего советника Стива Беннона, который был одним из ключевых источников Вулфа при ее написании.

14 января Трамп в своем твиттере назвал психически больным автора книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Он также выразил уверенность в том, что ведущие СМИ «сходят с ума» из-за его победы на выборах.

Отметим, Дональд Трамп известен, кроме прочего, комично сыгранными ролями самого себя в телесериалах и художественных фильмах.