Россия попала в пятерку угроз национальной безопасности США

В пятницу, 19 января, Пентагон обнародовал новую Национальную оборонную стратегию США (National Defense Strategy, NDS). Полный текст стратегии засекречен, но ведомство опубликовало ее краткое изложение за подписью министра обороны Джеймса Мэттиса. Это первая Национальная оборонная стратегия США с 2008 года, в 2011 и 2015 годах выходили Национальные военные стратегии (National military strategy), передает РБК.

«Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США», — утверждают авторы стратегии.

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Главными нарушителями мирового спокойствия и угрозами американской безопасности в документе названы четыре страны: Китай, Россия, КНДР и Иран. Пятая угроза — продолжение активности террористических группировок. Они, по мнению Пентагона, представляют опасность даже после военного поражения «Исламского государства». В документе указано, что основная вероятность конфликта сейчас исходит из столкновения государств.

Для противодействия угрозам Минобороны США сосредоточится на трех основных направлениях: повышении боеготовности армии, укреплении действующих альянсов и реформе самого ведомства с целью повысить эффективность и скорость работы бюрократического аппарата.

США также будут модернизировать вооружения. «Самый надежный способ предотвратить войну — быть готовым выиграть ее», — сказано в документе. США планируют усовершенствовать свою армию, в частности, за счет модернизации ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы).

Кроме того, в документе сказано, что США планируют работать над укреплением альянсов, чтобы ни один противник не смог противостоять совместным силам США и союзников. Ключевые направления для укрепления партнерства - Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, НАТО.

Меньше чем за неделю до утверждения стратегии национальной обороны, 12 декабря прошлого года, Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 год — почти $700 млрд. Базовый бюджет Пентагона составит $626 млрд, еще $66 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом. Для сравнения в 2017 году оборонный бюджет США составил около $619 млрд, годом ранее - $600 млрд.

Как сообщал УНИАН, ранее генерал США назвал "окрепшую Россию" самой большой угрозой в Европе.