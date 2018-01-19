В Бельгии двое полицейских сумели отбиться от нападения около 40 мигрантов

Около 40 мигрантов совершили нападение на полицейский патруль возле села Гран-Бидар в окрестностях Брюсселя, передает Европейская правда.

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Инцидент произошел на парковке, когда полицейские осуществляли проверку документов. Они увидели, как около 50 человек пытались залезть в грузовик, который следовал в Британии. Увидев полицию, они убежали.

Инспекторы провели проверку транспортного средства, однако людей в нем не обнаружили. В это время на них напала группа примерно из 15 мигрантов, которые внезапно выскочили из леса, вооруженные палками и арматурой.

Полицейские отбивались резиновыми дубинками и использовали перечный газ, однако силы были неравны - к нападавшим присоединились еще мигранты, увеличив количество нападающих до около 40 человек. Двое правоохранителей получили ранения в схватке.

Полицейским удалось отогнать нападавших только с помощью предупредительных выстрелов. В результате было задержано 16 человек, которые оказались выходцами из Эритреи, Эфиопии и Судана.

Как сообщал УНИАН, недавно в Словении задержали украинца, который вез 20 мигрантов из Пакистана.