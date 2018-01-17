В Словении задержали украинца, который вез 20 мигрантов из Пакистана (видео)
21:12, 17 января 2018
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После того, как авто незаконно пересекло границу, за нарушителем сразу выехал патруль.
Гражданин Украины вместе с нелегалами въехал на территорию Словении из Хорватии. Хотя микроавтобус, которым он управлял, зарегистрирован в Австрии.
После того, как авто незаконно пересекло границу, за нарушителем сразу выехал патруль. На высокой скорости микроавтобус съехал с дороги и врезался в кусты.
Как сообщал УНИАН, в Венгрии задержали нелегалов, которые прилетели из Украины на "кукурузнике".
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