В Словении задержали украинца, который вез 20 мигрантов из Пакистана (видео)

Гражданин Украины вместе с нелегалами въехал на территорию Словении из Хорватии. Хотя микроавтобус, которым он управлял, зарегистрирован в Австрии.

После того, как авто незаконно пересекло границу, за нарушителем сразу выехал патруль. На высокой скорости микроавтобус съехал с дороги и врезался в кусты.

Как сообщал УНИАН, в Венгрии задержали нелегалов, которые прилетели из Украины на "кукурузнике".