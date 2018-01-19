Папа Римский обвенчал членов экипажа во время полета (фото, видео)
11:50, 19 января 2018Мир
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Во время путешествия в чилийский город Икике Франциск разговорился с бортпроводником и стюардессой.
Папа Римский Франциск обвенчал членов экипажа на борту самолета, следовавшего между чилийскими городами Сантьяго и Икике.
Во время путешествия в чилийский город Икике Франциск разговорился с бортпроводником и стюардессой.
Оказалось, что они находятся в гражданском браке. Планировали обвенчаться в Сантьяго, но выбранную церковь уничтожило землетрясение. Папа решил не терять времени и обвенчать молодоженов прямо на борту.
Свидетельство о венчании пара подписала на бланке авиакомпании Latam, выполнявшей рейс. Свидетелем выступил владелец Latam Игнацио Куэто.
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