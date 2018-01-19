Папа Римский обвенчал членов экипажа во время полета (фото, видео)

Папа Римский Франциск обвенчал членов экипажа на борту самолета, следовавшего между чилийскими городами Сантьяго и Икике.

Во время путешествия в чилийский город Икике Франциск разговорился с бортпроводником и стюардессой.

Оказалось, что они находятся в гражданском браке. Планировали обвенчаться в Сантьяго, но выбранную церковь уничтожило землетрясение. Папа решил не терять времени и обвенчать молодоженов прямо на борту.

Свидетельство о венчании пара подписала на бланке авиакомпании Latam, выполнявшей рейс. Свидетелем выступил владелец Latam Игнацио Куэто.