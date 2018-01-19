Автомобиль сбил пешеходов на набережной в Рио-де-Жанейро, погиб младенец

Автомобиль наехал на пешеходов на набережной Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро. В результате прошествия пострадали по крайней мере 15 человек.

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Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на данные сотрудников спасательных служб, передает РБК.

Позже телеканал уточнил, что при аварии в больнице погиб восьмимесячный ребенок.

Инцидент, по их словам, произошел около 20:30 по местному времени. В этот момент на набережной и идущей вдоль нее велосипедной дорожке, как замечает Globo, было много людей.

Водитель, который в момент происшествия находился за рулем автомобиля, по словам собеседников телеканала, уже задержан. Им оказался 41-летний Антонио де Алмейда Анаким. Он, как уточняет издание, утверждает, что во время езды с ним случился эпилептический припадок.