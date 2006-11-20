В Багдаде убит известный иракский комик

В Багдаде 20 ноября был убит известный в Ираке комик Валид Хасан (Walid Hassan), который вел на местном телевидении популярную комедийную передачу "Карикатура", в которой высмеивал правительство страны и американских военных, сообщает AP.

Артист был застрелен на западе Багдада, когда за рулем своего автомобиля направлялся на работу.

В этот же день террористы убили и Фулайеха аль-Гураби (Fulayeh al-Ghurabi), профессора университета провинции Вавилон, расположенной к югу от Багдада. Ученого убили также за рулем: он направлялся домой из местной школы.

Всего в понедельник жертвами нападений и взрывов в Ираке стали не менее 20 человек. Как отмечает агентство, в ноябре от рук убийц и террористов погибли как минимум 1368 человек. За весь октябрь были убиты 1216 иракцев.

Лента.ру