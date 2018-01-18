Турция привела армию в состояние повышенной боеготовности
11:14, 18 января 2018Мир
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На границу с Сирией прибыла бронетехника.
Иллюстрация / REUTERS
Генштаб Турции распорядился привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности.
Как передает Anadolu, на границу с Сирией прибыла бронетехника.
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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн.
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