НАТО признал корвет ВМС ВС Украины „Тернопіль” готовым к выполнению задач

Представитель командования морского компонента ОВС НАТО „Юг” признал корвет Военно-Морских Сил ВС Украины „Тернопіль” готовым к выполнению задач по назначению в рамках операции по выявлению и предупреждению террористических действий „Активные усилия”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом заявил заместитель начальника отдела подготовки сил стран – не членов НАТО командования морского компонента Объединенных вооруженных сил НАТО „Юг” капитан 2-го ранга Стивен ВИЛЬЯМС.

“Безусловно, кое-что нужно доработать, но в целом работа украинского экипажа и смотровой группы выглядела убедительно”, - сказал американский офицер.

В свою очередь, командир корабля капитан 2-го ранга Сергей ИЗОТОВ отметил, что экипажу действительно есть над чем работать. Вместе с тем, по мнению командира, главным является приобретенный опыт работы экипажа в Средиземном море в международном формате.

Как сообщал УНИАН, корвет „Тернопіль”, находясь в Средиземном море, отработал программу овладения методикой выполнения задач операции НАТО по выявлению и предупреждению террористических действий „Активные усилия”. Кроме того, украинские моряки отработали комплекс корабельных учебно-боевых упражнений.

23 ноября „Тернопіль” должен покинуть Грецию и взять курс на Севастополь.