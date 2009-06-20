Число жертв теракта в Ираке возросло до 50 человек
20:27, 20 июня 2009Мир
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Число жертв взрыва, который прогремел в субботу в окрестностях иракского города Киркук, возросло до 50 человек, 167 получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 35 погибших и 120 раненых.
Взрывное устройство было заложено в грузовике, которым управлял террорист-смертник. Взрыв разрушил примерно 20 домов.
Киркук находится в 250 км от Багдада и является центром нефтяной промышленности на севере Ирака. В конце мая в южных окрестностях города террорист-смертник совершил подобный теракт, тогда погибли семь человек.
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