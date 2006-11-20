Россия подозревает Сотбис в сбыте краденых орденов

Росохранкультура обратилась в аукционный дом "Сотбис" с просьбой снять с торгов группу лотов, которые являются важными советскими государственными наградами.

Как сообщил РИА Новости заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков, на предстоящие 28 ноября аукционные торги "The Russian sale. Works of Art & Faberge" в Лондоне выставлено 11 лотов, в том числе Ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова, Богдана Хмельницкого и Ленина.

В соответствии с российским законодательством приобретение и сбыт государственных наград РФ запрещен. Их законный вывоз может быть осуществлен либо самим награжденным, либо на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей, выдаваемого Росохранкультурой.

Эти правила распространяются и на государственные награды СССР, пояснил Вилков.

"У нас есть основания полагать, что граждане, награжденные выставленными на аукцион орденами, а именно, Орденом Суворова, Орденом Ушакова, Орденом Кутузова, Орденом Нахимова и Орденом Богдана Хмельницкого, проживали и умерли на территории РФ. Насколько нам известно, никто из наследников или родственников, а также иные граждане разрешение на право вывоза наград не получали", - говорится в тексте обращения Росохранкультуры к аукционному дому "Сотбис".

В этой связи Росохранкультура запросила подтверждение законности права собственности сдатчиков на эти награды, а также их вывоза с территории России.

При этом Вилков подчеркнул, что "в последние годы возросло количество преступлений, связанных с кражами госнаград".

РИА новости