США направили эсминец для перехвата корейского судна

По неофициальным данным, эсминец Военно-морских сил США направлен для перехвата северокорейского корабля, на борту которого могут находиться вооружения. Как сообщили источники в военных кругах США, ВМС планируют перехват корабля КНДР, который подозревается в нарушении режима нераспространения и нарушении резолюции ООН, предусматривающий жесткие санкции в отношении этой страны, передает телеканал Fox News. Они уточнили, что эсминец John McCain направлен для выполнения перехвата.

Накануне, 19 июня, сообщалось, что американские военные отслеживают путь северокорейского судна, которое может перевозить запрещенный груз в нарушение международных санкций. Как передавало Associated Press, военные наблюдают за подозрительным судном Kang Nam, идущим под флагом КНДР. Оно вышло из северокорейского порта 17 июня и накануне следовало вдоль берегов Китая.

Новая резолюция Совбеза ООН по КНДР призывает страны проводить досмотр северокорейских судов, на борту которых могут находиться запрещенные грузы, то есть оружие или материалы, связанные с ракетно-ядерной программой. Однако применение силы в таких случаях запрещено. Если страна, под флагом которой идет судно, не соглашается на инспекцию, она должна, согласно резолюции Совбеза, направить судно в подходящий порт для досмотра местными властями.

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