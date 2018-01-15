Почти полмиллиона французов требуют от России вернуть имперский долг (видео)

Порядка 400 тысяч французских граждан в общей сложности обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов с требованием о возвращении Россией долгов, списанных в 1918 году по указу Владимира Ленина. Об этом сообщает Radio France Internationale (RFI).

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В результате 15 миллиардов франков (в настоящее время эквивалентно 53 миллиардам евро), которые во второй половине XIX века были инвестированы в российские железнодорожные компании, так и не были возвращены. После отказа в выплате долга «сотни тысяч держателей российских облигаций были разорены». В настоящее время возмещения списанной задолженности требуют потомки держателей российских долговых бумаг.

Как пишет RFI, надежды на погашение долга Россией нет, поскольку в 1997 году Москва заключила с Парижем соглашение, согласно которому российская сторона выплатила в счет закрытия царского долга 330 миллионов евро. Однако держатели долговых бумаг не считают вопрос решенным, поскольку «Россия не объявляла себя банкротом» и «госдолг не имеет срока давности», сказал президент ассоциации Эрик Санитас.