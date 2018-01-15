В США планируют выпустить еще пять сериалов по мотивам "Игры престолов"

По мотивам популярного во всем мире сериала «Игра престолов» могут снять еще пять сериалов-ответвлений. Такую информацию обнародовал программный директор канала HBO Кейси Блойс, передает oKino.ua.

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По словам Блойса, одновременно в разработку может быть взято все пять сериалов, а первый из спин-оффов может выйти в эфир в 2020 году. Он отметил, что уже ознакомился с их сценариями и подчеркнул, что имеющийся материал является достаточно интересным.

Правда, Блойс отметил, что пока графика выхода релизов нет, работа над спи-оффами все еще ведется. Кроме этого, сообщается, что в вышеупомянутой пятерке сценариев по «Игре престолов» имеются, как приквелы, так и непосредственные адаптации литературных материалов Джорджа Мартина.