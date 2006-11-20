Брак Тома Круза и Кэти Холмс признали недействительным

Патриция РИЧЧОНИ - мэр итальянского города Браччано, где 18 ноября 2006 года состоялась свадьба голливудских звезд Тома КРУЗА и Кэти ХОЛМС, заявила, что их брак недействителен по итальянским законам. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство WENN.

П.РИЧЧОНИ объяснила, что она должна была бы присутствовать на церемонии бракосочетания по двум причинам: во-первых, сайентологические свадьбы не признаются в Италии, во-вторых, на бракосочетании дважды разведенного Т.КРУЗА непременно должна присутствовать глава муниципалитета. Однако П.РИЧЧОНИ не была включена в список приглашенных, и на свадьбе ее не оказалось.

Арнольд РОБИНСОН, пресс-атташе Т.КРУЗА и К.ХОЛМС, заявил накануне их свадьбы корреспонденту газеты New York Daily News, что "делается вся необходимая работа, чтобы брак считался законным".

Как сообщалось, на церемонию бракосочетания Т.КРУЗА и К.ХОЛМС 18 ноября было приглашено всего 250 человек. Среди них - певица Дженнифер ЛОПЕС, актер Джон ТРАВОЛТА, режиссер Стивен СПИЛБЕРГ. А также было аккредитовано 200 журналистов. Остальным желающим - их было около 50 тысяч - пришлось наблюдать за церемонией из окон соседних домов. Это им стоило до 2500 евро.

К.ХОЛМС стала для 44-летнего Т.КРУЗА третьей супругой. 20 лет назад он женился на американке Мими РОДЖЕРС, которая сделала его адептом сайентологического культа. В 1990 году Т.КРУЗ сочетался браком с австралийской звездой Николь КИДМАН. Их брак продлился до 2001 года.

Т.КРУЗ познакомился с К.ХОЛМС в 2005 году и, спустя несколько месяцев, сделал ей предложение. Однако дата свадьбы была назначена только этой осенью.

17 апреля т. г. у них родилась дочка Сури, которая присутствовала на свадьбе вместе с Бэлой и Конором - детьми, которых Т.КРУЗ усыновил, когда еще был женат на Н.КИДМАН.