Власти Турции перебросили военную технику на границу с Сирией

06:03, 14 января 2018
Мир
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Военная техника была направлена в южную провинцию Хатай.

С целью усиления пограничных частей турецкими властями были переброшены танки / фото aa.com.tr

Турецкое руководство перебросило колонну военной техники на границу с Сирией.

Как передает Anadolu, по словам источника в турецких вооруженных силах, с целью усиления пограничных частей турецкими властями были переброшены танки. Сотрудники Anadolu, в частности, засняли пять танков, которые были погружены на грузовики.

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Военная техника была направлена в южную провинцию Хатай.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии.

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Теги: #Турция в войне в Сирии#Турция и курды