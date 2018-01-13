В Чехии завершился первый тур президентских выборов. Это вторые общенародные выборы главы государства в истории республики, сообщает Радио Прага.

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В первом раунде голосования президентский пост, кроме Милоша Земана, баллотирующегося на второй срок, оспаривало еще 8 кандидатов: бывший председатель Академии наук Чешской Республики Иржи Драгош, бывший посол Чешской Республики во Франции Павел Фишер, продюсер и композитор Петр Ганниг, врач и, по второму образованию, специалист по международным отношениям Марек Гилшер, бывший владелец лотерейной компании, поэт-песенник, писатель, журналист Михал Горачек, менеджер, председатель Ассоциации оборонной промышленности Чешской Республики Иржи Гинек, бывший председатель Совета директоров автомобилестроительного предприятия Škoda Auto Вратислав Кулганек и бывший премьер-министр страны Мирек Тополанек.

Согласно данным Чешского статистического управления, в выборах президента страны приняло участие 61,62% чешских избирателей.

Идет подсчет голосов.

Второй тур голосования в случае необходимости должен состояться 26-27 января.