В США выбрали лучшего актера всех времен
В голосовании за самых выдающихся актеров в истории кинематографа на портале Ranker проголосовали более 1,1 млн киноманов. Голливудский актер Том Хэнкс занял первое место.
Голливудский актер Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен. Голосование было проведено на портале Ranker, в нем приняли участие более 1,1 млн человек.
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Так, звезда фильмов "Форрест Гамп", "Изгой" и "Аполлон-13" Хэнкс получил более 22 тыс. голосов и занял первое место в рейтинге. На втором – звезда 40-х, 50-х годов и номинантка 10 премий "Оскар" Бетт Дэвис. На третьем месте находится Марлон Брандо, на четвертом – Роберт Де Ниро, на шестом – Джек Николсон.
Кроме того, в десятку самых выдающихся актеров в истории кинематографа вошли Джеймс Стюарт, Кэтрин Хепберн, Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.
Хэнксу 61 год.
Актер является лауреатом двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, "Эмми" и других. Кроме того, актер и режиссер был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.