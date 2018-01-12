В США выбрали лучшего актера всех времен

Голливудский актер Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен. Голосование было проведено на портале Ranker, в нем приняли участие более 1,1 млн человек.

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Так, звезда фильмов "Форрест Гамп", "Изгой" и "Аполлон-13" Хэнкс получил более 22 тыс. голосов и занял первое место в рейтинге. На втором – звезда 40-х, 50-х годов и номинантка 10 премий "Оскар" Бетт Дэвис. На третьем месте находится Марлон Брандо, на четвертом – Роберт Де Ниро, на шестом – Джек Николсон.

Кроме того, в десятку самых выдающихся актеров в истории кинематографа вошли Джеймс Стюарт, Кэтрин Хепберн, Морган Фримен, Энтони Хопкинс и Дастин Хоффман.

Хэнксу 61 год.

Актер является лауреатом двух премий "Оскар", четырех "Золотых глобусов", премий Берлинского международного кинофестиваля, Гильдии киноактеров США, "Эмми" и других. Кроме того, актер и режиссер был удостоен высшего знака отличия Франции – ордена Почетного легиона.