В китайской школе во время давки погибли шестеро детей

09:20, 20 ноября 2006
Мир
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Директор задержан

В одной из школ китайского города Дачан восточной провинции Цзянси произошла давка, в результате которой погибли шестеро детей, а 11 получили ранения.

После окончания занятий, когда сотни школьников устремились к выходу, на лестнице между первым и вторым этажами образовалась давка, передает РИА "Новости".

Учителя не смогли вовремя предотвратить столпотворение и пробирались в здание на помощь школьникам по водосточным трубам.

Директор школы задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств происшедшего.

 

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