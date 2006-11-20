В китайской школе во время давки погибли шестеро детей
09:20, 20 ноября 2006Мир
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Директор задержан
В одной из школ китайского города Дачан восточной провинции Цзянси произошла давка, в результате которой погибли шестеро детей, а 11 получили ранения.
После окончания занятий, когда сотни школьников устремились к выходу, на лестнице между первым и вторым этажами образовалась давка, передает РИА "Новости".
Учителя не смогли вовремя предотвратить столпотворение и пробирались в здание на помощь школьникам по водосточным трубам.
Директор школы задержан правоохранительными органами до выяснения обстоятельств происшедшего.
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