Европа избавляется от дорожных знаков

В некоторых европейских городах со следующего года исчезнут дорожные знаки. Это предусматривает новый проект Европейского Союза.

В его рамках решили отказаться от надоедливых щитов и многочисленных запретительных указателей в семи европейских городах и провинциях.

Специалисты заверяют, что таким образом в будущем можно будет избежать аварий, а водители станут более вежливыми друг к другу, а также к пешеходам.

В настоящее время в каждом большом городе Европы действуют около полутысячи дорожных знаков. Психологи уже давно назвали такое количество ненормальным. Исследования засвидетельствовали, что 70 процентов ограничений водители просто не воспринимают. Кроме того, большое количество запрещений лишает участников движения самостоятельности.

В 2007 году проект стартует в датском городе Эйби и небольших городах Великобритании и Бельгии, отмечает “5-й канал”.