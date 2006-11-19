Майк Тайсон поменяет спорт на... бордель?! (фото)

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе "Железный" Майк Тайсон согласился работать "мальчиком по вызову", сообщает deVerdieping Trouw.

Принципиальной договоренности с Тайсоном достигла знаменитая "Мадам Голливуд" Хайди Флейс, которая в ближайшее время начнет строительство нового публичного дома в штате Невада, где она уже приобрела земельный участок. По словам Флейс, Тайсон станет ее "самым популярным жеребцом", ведь в борделе будут работать только мужчины.

Сутенерша Хайди Флейс известна тем, что поставляла проституток голливудской богеме. Один час интимных услуг стоил 100 долларов, однако затем "Мадам Голливуд" требовала от клиентов еще 1400 долларов за то, что будет хранить молчание об их похождениях.

"Хайди предложила мне работу в своем заведении и я согласился, - заявил 40-летний Тайсон, недавно начавший мировое турне, во время которого он проводит выставочные бои. – Меня не заботит, что скажут другие. Главное, чтобы я нравился женщинам, особенно если мне за это будут платить".

Напомним, что в 1991 году Майк Тайсон был осужден за изнасилование "Мисс Америки" Дезире Вашингтон, однако за примерное поведение был освобожден досрочно. Свой последний бой на профессиональном ринге бывший чемпион провел летом 2005 года против ирландца Кевина Макбрайда, отказавшись от продолжения поединка в шестом раунде.

Лента.ру