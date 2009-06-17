США опустили Украину в контрольный список по работорговле

Соединенные Штаты Америки обращают внимание Украины на недостаточное противодействие торговле людьми.

Об этом УНИАН сообщили в отделе прессы, образования и культуры Посольства США в Украине.

Как говорится в сообщении, во вторник, 16 июня, Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН объявила об обнародовании «Доклада о торговле людьми» 2009 года. По требованию Конгресса США Государственный департамент США готовит такой доклад по всем странам мира. Целью этих докладов является стимулирование к действиям и созданию партнерских связей по всему миру в борьбе против работорговли.

По этому докладу, Украина опустилась до контрольного списка стран второй группы, которые нуждаются в пристальном внимании, потому что, несмотря на значительные усилия украинского правительства, направленные на ликвидацию торговли людьми, Украина еще не полностью отвечает минимальным стандартам противодействия этому негативному явлению.

В докладе указывается, что Украина не смогла предоставить доказательств того, что она прилагает достаточные усилия, чтобы торговцы людьми были наказаны, государственные служащие не были соучастниками этих преступлений, а жертвам торговли людьми предоставлялась достаточная защита. В прошлом году, отмечается в докладе, правительство Украины сделало определенное продвижение в расследовании и передаче в суд дел о торговле людьми с целью трудовой эксплуатации, но эти успехи были омрачены несоответствием наказания тем, кто торговал людьми как для сексуальной, так и трудовой эксплуатации, а также незначительными усилиями в разрешении проблемы причастности госслужащих к торговле людьми.

В докладе также отмечается, что для улучшения противодействия торговле людьми, правительство Украины могло бы:

обеспечить осуждение торговцев людьми к соответствующим срокам лишения свободы;

принять меры для препятствия соучастию госслужащих в торговле людьми;

продолжить специальную подготовку и обучение прокуроров и судей относительно дел по фактам торговли людьми;

увеличить финансирование мер, направленных в защиту и помощь потерпевшим от торговли людьми;

разработать механизмы, которыми правоохранительные органы будут руководствоваться в предупредительной идентификации потерпевших и их направлении на получение соответствующих услуг;

принять меры для обеспечения детей, пострадавших от торговли людьми, специальной защитой и помощью;

рассмотреть возможность реализации инициатив, направленных на потенциальных пользователей услуг индустрии секса и принудительного труда, для уменьшения спроса на торговлю людьми.

Согласно сообщению, Посольство США сейчас работает с правительством Украины в направлении борьбы с торговлей людьми и готово помочь Украине в ее попытках приблизиться к общепринятым стандартам.

Посольство напомнило, что правительство США осуществляет ряд программ помощи Украине, направленных на совершенствование эффективности противодействия торговле людьми. В частности, Агентство США по международному развитию (USAID) оказывает поддержку неправительственным организациям, которые противодействуют такой торговле, предоставляют психологические и юридические консультации, обучают профессиональным навыкам, способствуют трудоустройству, а также осуществляют информационно-образовательные кампании для общественности относительно проблем торговли людьми. Благодаря помощи Агентства США по международному развитию свыше двух тысяч жертв торговли людьми смогли реинтегрироваться в украинское общество. Посольство США также оказало помощь Министерству внутренних дел Украины в проработке рекомендаций для следователей по делам по фактам торговли людьми. Посольство США также активно работает в составе недавно созданной Министерством иностранных дел Украины рабочей группы по противодействию визовому мошенничеству и подделке документов.