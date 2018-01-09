Спецпрокурор США Мюллер намерен допросить Трампа по "российскому делу" - WP

Спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием предполагаемых связей предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией, может в ближайшие недели допросить американского лидера в рамках этого дела.

Как рассказал изданию The Washington Post близкий к расследованию собеседник, у спецпрокурора есть к президенту несколько вопросов, связанных с расследованием, передает Дождь.

Дело «движется быстрее, чем кто-либо действительно осознает», сказал источник. Он отметил, что Трамп готов прийти на допрос, чтобы продемонстрировать, что его штаб не был связан с Россией перед президентскими выборами 2016 года.

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По сведениям газеты, вопрос о допросе Трампа Мюллер поднял во время встречи с его адвокатами Джоном Даудом и Джеем Секулоу, состоявшейся в декабре. Оба юриста отказались от комментариев по этой теме.

В Белом доме отметили, что не комментируют данные о действиях спецпрокурора. Близкий к расследованию собеседник рассказал, что команда Мюллера намерена вскоре встретиться с юристами Трампа, чтобы обсудить условия допроса.

Юридический сотрудник Белого дома Тай Кобб в декабре заявлял, что Мюллер завершил допросы членов президентской администрации. В данный момент расследование, по данным The Washington Post, направлено на изучение деталей встречи сына Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой летом 2016 года, в ходе которой Трамп-младший якобы хотел получить компрометирующую информацию о сопернице отца по президентским выборам Хиллари Клинтон.