Вступление Украины в ВТО позволит ограничить давление Кремля

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию позволит ограничить средства давления Москвы на Киев.

К такому выводу пришли британские эксперты из исследовательского центра Oxford Business Group, сообщает “Немецкая волна”. В своем отчете специалисты назвали шансы Украины стать членом ВТО уже в следующем году высокими.

Британские эксперты отмечают, что для быстрого вступления в ВТО украинские законодатели еще должны внести немедленные важные изменения в систему налогообложения сельскохозяйственных предприятий и сократить перечень предметов торговли, подлежащих обязательной сертификации. Принятие данных законов может поставить местные предприятия в положение чрезвычайно сложной конкуренции с остальным миром.

Поддержка со стороны президента США Джорджа БУША членства России в ВТО на этой неделе оживила возможность синхронного вступления в ВТО Украины и России, считает Oxford Business Group. По мнению многих специалистов, Кремль побаивается, что Киев, став членом ВТО раньше Москвы, может получить влияние на определение условий вступления в организацию России.

Среди возможных сценариев, которые предполагают британские эксперты, может быть подписание между Украиной и Россией соглашения о непрепятствовании вступлению последней в ВТО. Допускается, что членство в ВТО обеих стран прекратило бы частые торговые войны между ними, как, например, запрещение Россией импорта украинского мяса и молочных продуктов.