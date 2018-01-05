Трамп после скандального заявления своего экс-стратега собирает республиканцев на совещание

Поссорившись со своим бывшим главным стратегом Стивом Бенноном из-за интервью своего бывшего главного стратега для книги о Белом Доме, президент США Дональд Трамп планирует провести два дня с руководителями Республиканской партии, чтобы определить законодательные приоритеты на год и обсудить стратегию перед выборами в Конгресс.

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В резиденцию президента в Кэмп-Дэвиде, среди прочих, планируют прибыть Спикер Палаты представителей США Пол Райан и лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, сообщает Reuters, передает Голос Америки.

Первой законодательной победой Трампа стало утверждение налогового законодательства в декабре, чего долгое время добивалась его партия и сторонники.

Среди других приоритетов Трампа есть стратегия с инфраструктуры и реформы системы социального обеспечения и иммиграционного законодательства.

Все 435 членов Конгресса и треть из 100 членов Сената пойдут на выборы и победа демократов на следующих выборах может заморозить воплощение законодательных планов Трампа.

Координатор республиканцев в Сенате Джон Корнин отметил, что совещание в эти выходные поможет законодателям и администрации согласовать приоритеты.

"Эта администрация пришла на должности, возможно, не зная наверное, что они выиграют выборы и немного отставала в плане подготовки. Сейчас, думаю, они сочли, что такая координация является действительно важной для того, чтобы достичь результата", - заявил он.

"Я с нетерпением ожидаю это обсуждение и согласование приоритетов между нами и президентом", - добавил Корнин.