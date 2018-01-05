ИД объявила войну ХАМАСу

Представители террористической организации "Исламское государство" на Синайском полуострове в Египте столкнулись в споре с палестинской исламистской группой ХАМАС и призвали атаковать ее. В ИГИЛ выложили видеозапись казни одного из террористов, которого считают коллаборационистом.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на The Washington Post.

"Никогда не сдавайтесь. Используйте взрывчатые вещества, пистолеты и клейкие бомбы. Бомбите их суды и места безопасности, потому что это столбы тирании, которые поддерживают свой трон", - обращается один из террористов "ИГИЛ" в видеозаписи.

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На видео также обвиняют ХАМАС в том, что их представители не смогли противостоять признанию Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля. Также говорится о том, что исламистские боевые группы "ИГИЛ" в Газе подавлены. Это и послужило причиной объявления войны.

Отмечается, что уже более года между двумя исламистскими группами идет конфронтация. ХАМАС усилил безопасность на границе с Синайским полуостровом, пытаясь достичь лучших отношений с Египтом. Также в секторе Газа подавляются проявления поддержки "Исламского государства".

Напомним, авиация Израиля атаковала объект боевиков ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба военных.